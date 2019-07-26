Безробітні і без вищої освіти: хто потрапив у нову Верховну Раду

Вибори у Верховну Раду 2019 - інформація про нових депутатів

У Верховну раду 9-го скликання увійшли 30 безробітних і 13 депутатів без вищої освіти

Вибори у Верховну Раду 2019 пройшли 21 липня, проте остаточні результати ЦВК з'явилися лише нещодавно. Згідно з підрахованими голосами у ВР потраплять на 8,8% більше жінок, 7% депутатів – безробітні. 13 новообраних депутатів зовсім не мають вищої освіти. "Портрет" нового парламенту склала громадська мережа "ОПОРА".

Після виборів Верховна Рада оновиться на 80,4%, за попередніми даними змогли переобратися лише 81 народний депутат. 342 обраних парламентарія стали депутатами вперше. Крім того, склад помолодшає в середньому на 7,4 років, адже знову обраних майбутніх нардепів у віці 21-45 років збільшилася в середньому на 26%.

Вибори у Верховну Раду 2019 – інформація про нових депутатів (фото: oporaua.org)

Нардепи зі стажем. Найбільше депутатів, які працювали в попередньому скликанні, мають у своєму складі партії "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", 16 парламентаріїв пройшли за списками партії "Батьківщина". Крім того, ще 32 народних депутати зуміли переобратися в парламент по мажоритарці. У списки партій "Слуга народу" і "Голос" екс-нардепи не увійшли.

Жінки і чоловіки. Всього в ВР обрали 336 чоловіків (79,8%) та 88 жінок (20,8%). У порівнянні з попереднім скликанням, в парламенті буде працювати на 39 депутаток більше (на 8,8%). Найбільше жінок потрапили в парламент від партії "Слуга народу" (56). У складі партії "Голос" і "Європейська Солідарність" за 9 депутаток. Від партії "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина" в парламент потрапило по 5 депутаток.

Вибори у Верховну Раду 2019 – хто увійшов Слуги народу, Батьківщини, Європейської Солідарності, Голосу, Опозиційної платформи – за життя (фото: oporaua.org)

Віковий портрет парламенту. У Верховній Раді буде працювати 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутата - від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентарям - від 46 до 60. Також у Верховній Раді буде працювати троє депутатів, яким понад 60 років. Наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки. Він був обраний за списками партії "Слуга народу" (27-й номер). Найстаршому депутату 78. Це Юрій Іоффе. Він був обраний за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" (12-й номер). 41 рік - це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. В цілому середній вік народних обранців знизився на 7,4 року порівняно з попереднім скликанням парламенту.

Освіта. 411 депутатів мають вищу освіту, 9 - середню спеціальну, 4 – загальну середню освіту.

Зайнятість. 30 осіб на момент обрання були безробітними. Це на 5 осіб менше, ніж у попередньому скликанні.

Де живуть депутати. Найбільше майбутніх парламентарів живе в столиці України (182 особи). На другому місці - Київська область (26 осіб), на третьому - Харківська (24 людини). Найменше новообраних депутатів проживає в Луганській області (3 особи) та в АР Крим (1 людина).

Вибори у Верховну Раду 2019 – хто увійшов Слуги народу, Батьківщини, Європейської Солідарності, Голосу, Опозиційної платформи – за життя (фото: oporaua.org)

Нагадаємо, що раніше стало відомо про діяльність одного з новообраних депутатів від "Слуги народу".