Яким буде новий офіс Зеленського: архітектор розкрив подробиці

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Офіс президента України буде розташований в Українському домі

Офіс президента Володимира Зеленського планують розмістити в Українському домі. Перенесення АПУ в нову будівлю згідно з оцінкою архітектурного бюро 33BY Івана Юнакова, яке займається облаштуванням, становить 300 мільйонів гривень. Архітектор розповів виданню "Новое время", як же виглядатиме ОП.

Зараз кипить робота над четвертим варіантом проекту реконструкції Українського дому. Юнаков розповів, що глава держави буде працювати на 4-му поверсі.

На 3-му буде глава Офісу президента разом із заступниками, а на 5-му поверсі розмістять офіс Зеленського та юридичні відділи.

У будівлі буде кафе, облаштують спортзал, також побудують підземний паркінг на 134 місця і трьома заїздами (одне з вулиці Трьохсвятительська і два - з Володимирського узвозу).

Так виглядатиме 1 поверх Українського дому після реконструкції (Фото: Архітектурне бюро 33BY)

Архітектори передбачили в будівлі "живий куточок" - буде дерево і фонтан, що виконуватиме роль вентиляційного вузла.

У багатьох кабінетів стіни будуть скляними. За планом, стиль інтер'єру буде лофт (простота і функціональність).

Змінять систему опалення: в спецустановках можна буде створювати лід, який потім будуть розтоплювати і пускати пар по трубам опалення, при цьому підігріваючи електричними тенами. За ідеєю, це дозволить знизити споживання електроенергії.

Так, в даний час Український дім споживає мінімум 4 тисячі кіловат на добу, а після реконструкції для цього треба буде лише 450.

Офіс президента в Українському домі - архітектор Іван Юнаков (Фото: nv.ua)

Зазначимо, що Іван Юнаков йде до Ради за списками партії "Слуга народу" під номером 65.

Додамо, що Зеленський наполягає, щоб на переїзд до Українського дому з АПУ були витрачені гроші від "європейських грантів".

Як повідомлялося раніше, 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом перейменував Адміністрацію президента на Офіс президента.

Нагадаємо, в квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АП з будівлі на Банковій.