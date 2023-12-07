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Угрозы, скандалы, слезы. 5 самых громких звездных разводов 2023 года

Кто развелся в 2023 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В 2023 году многие украинские звезды сделали заявления о разводе. Конечно, без скандалов не обошлось. Кто-то показывал угрозы от бывшего, а кто-то не мог сдержать слезы, говоря о разрушенном браке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 самых громких и скандальных разводах в этом году.

Василий Вирастюк и его супруга Инна

Украинский спортсмен и заслуженный мастер спорта Украины сообщил о разводе с женщиной, с которой прожил в браке 15 лет, в октябре 2023 года. Но их отношениям пришел конец гораздо раньше. Не обошлось без скандалов. Вирастюк заявлял, что жена требует алименты на детей, но такую сумму он якобы не потянет.

Вирастюк и его бывшая (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Анна Тринчер и Александр Волошин

Звездная пара прожила в браке всего год. Вокруг Тринчер и Волошина ходило немало слухов, но они долго открещивались от информации о разводе. Лишь недавно, 28 ноября, блогерша со слезами на глазах объявила о разводе с мужем. Для этого они даже записали подкаст.

Тринчер разводится с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Олег Собчук и его супруга Мария

Фронтмен группы "СКАЙ" прожил в браке с женой 20 лет. Но в конце осени его супруга сообщила о разводе и показала переписку с музыкантом. Собчук угрожал отобрать у прежней квартиру, а также называл ее "неблагодарным созданием".

Собчук и его бывшая (фото: instagram.com/sob4uk)

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Экс-военная объявила о разводе с мужем и заявила, что он ей угрожает. Более того, Эмеральд обвиняет Стипанюка в домашнем насилии. Также она заявила, что военный "отсиживался" в Киеве, а при этом получал самую большую в ВСУ зарплату.

Эмеральд и Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgenia)

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Певица долгое время игнорировала слухи о разводе с продюсером. Но потом это подтвердил брат артиста. Валерий Меладзе раскрыл причины развода продюсера с Брежневой. Он заявил, что брак певицы развалился из-за определенных "разногласий".

Брежнева и Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Ефросинина дала совет любителям российских песен и фильмов.

Кроме того, недавно известный продюсер высказался о музыкальном будущем Брежневой в Украине.

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звезды шоу-бизнеса