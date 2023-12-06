Известный продюсер высказался о музыкальном будущем Веры Брежневой в Украине

Известный продюсер Михаил Ясинский высказал свое предположение о будущей музыкальной карьере певицы Веры Брежневой на украинской сцене. По мнению музыкального эксперта, ей нужно больше креатива.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью продюсера Оли Поляковой для YouTube-канала Славы Демина.

Что думает продюсер о музыкальном будущем Брежневой в Украине

Михаил считает, что бывшей жене Константина Меладзе удастся построить успешную карьеру в украинском шоу-бизнесе, если она будет выступать под своей настоящей фамилией и найдет автора, который будет писать для нее такие же песни, как писал ее экс-муж.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"На мой взгляд, нужно больше креатива. Будь это Вера Галушка, это было бы провокативно. Поэтому я верю в будущее Веры Галушки. Может, даже и музыкальное. Но в том виде, как оно сейчас выглядит, - так будущее ты не сделаешь ", - поделился продюсер.

Также он сравнил Брежневу с Каменских, отметив, что у артистки также есть невероятная способность нравиться людям.

"Вера относится к тем людям, к которым я отношу и [украинскую певицу] Настю Каменских . Это человек невероятной способности нравиться людям, в него влюбляешься. Она очаровательна и привлекательна. Добра душой", - говорит мужчина.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Она одна из немногих артистов, которая была настоящим человеком в российском шоу-бизнесе, который сейчас в Украине и поддерживает Украину, с первых дней проявил себя как патриотический человек, несмотря на то, что всю сознательную жизнь она провела в Москве, она была гражданкой Украина, которая карьеру построила именно в Москве", - заявил Михаил.

Продюсер Поляковой добавил, что из-за своей четкой проукраинской позиции у Веры есть все шансы построить здесь музыкальную карьеру по возвращении из РФ.

"Все зависит от песен. Это главное. А кто будет ей писать песни сейчас? Потому что до этого ей писал песни ее бывший муж Константин Меладзе. Конкурировать с таким композитором будущему автору хитов для Веры Галушки будет очень сложно", - резюмировал он.