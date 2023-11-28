Известный украинский певец со скандалом разводится с женой после 20 лет брака

Жена фронтмена украинской группы "Скай" Олега Собчука заявила, что они разводятся после 20 лет брака. Мария обнародовала шокирующую переписку с музыкантом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием", а также угрожает отобрать у женщины квартиру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей избранницы артиста.

Олег Собчук разводится с женой

Как призналась Мария в своем блоге, у них с Олегом были токсичные отношения, поэтому она решила с ними покончить.

"20 лет стажа моих токсичных отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная", - написала жена исполнителя.

Олег Собчук разводится с женой (фото: instagram.com/sob4ukmari)

Также она решилась показать переписку с Собчуком, отметив, что гордится собой и больше никогда не позволит кому-то так с ней обращаться.

Судя по диалогу супругов, можно сделать вывод, что они обсуждали имущество.

Жена Олега Собчука показала их переписку (фото: instagram.com/sob4ukmari)

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать - останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению - уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание..." - писал Олег жене.

Позже она опубликовала свое фото и добавила, что сейчас пытается любить себя, а не ждать подтверждения, что заслуживает любви и добра.

Мария Собчук (фото: instagram.com/sob4ukmari)

Для справки

Олег Собчук и его жена Мария состояли в браке 20 лет.

У них двое детей - дочь Татьяна (2003 год) и сын Арсен (2009 год).

Олег Собчук с семьей (фото: instagram.com/sob4uk)

Пара не раз проходила семейные кризисы, о чем неоднократно рассказывал артист. Однако раньше супругам удавалось решать все недоразумения.

Но сейчас, судя по всему, Олег и Мария настроены решительно, и развода уже не избежать.

Олег Собчук с женой (фото: instagram.com/sob4uk)