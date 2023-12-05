Ефросинина дала совет любителям российских песен и фильмов. Слов не подбирала

Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к украинцам, активно потребляющим контент страны-агрессорки. В частности, она поделилась мнениями о новом "блатном" российском сериале "Слово пацана", который набирает популярность в Украине.

Ефросинина обратилась к ценителям российского контента

Звезда выложила ролик, в котором выразила свое мнение по поводу влияния российского культурного продукта на украинцев.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"В который раз за эти два года русскоязычный контент лидирует в чартах прослушиваний и просмотров среди украинского населения... Мало того, в последние дни несколько украинских блогеров достаточно активно обсуждают все перипетии российского сериала "Слово пацана". Так не дает им, с*ка, жизнь, что же там в той зал*пе происходит", - говорит Маша.

На днях телеведущая разговаривала со своей приятельницей, мама которой осталась жить во временно оккупированном Мариуполе.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

И по итогам того разговора ведущая теперь обращается ко всем любителям русского контента.

"Хочу всем тем, кто слушает Асти, Басту (украинцам, кстати) и пропагандирует их в своих профилях, рекомендациях, продолжает защищать русскоязычный контент, мол, "ну я это слушала и слушаю, зачем мне думать о том, чей Донбасс или Крым"..." - говорит Ефросинина.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Представьте себе ситуацию мариупольскую в своем городе: когда вы не можете получить медицинскую помощь, если у вас нет российского паспорта, вы будете всегда под репрессиями, потому что вы не можете ничего сказать, у вас нет ваших приложений, доступа к Инстаграму, ТикТоку, потому что, мол, "так не правильно". Вы не можете рта своего открыть на любую другую тему, а если вы еще и гей - то... вам самое место в тюрьме", - приводит пример Мария.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Классная жизнь? Это же все на русском языке, котики! Давайте, вперед, - туда! Только не туда, где за ваши ср*ки, за вас - зал*п - прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду, гибнут украинские мужчины и женщины", - резюмировала она.