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Погрози, скандали, сльози. 5 найгучніших зіркових розлучень 2023 року

Хто розлучився у 2023 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У 2023 році чимало українських зірок зробили заяви про розлучення. Звісно, без скандалів не обійшлося. Хтось показував погрози від колишнього, а хтось не міг стримати сльози, говорячи про зруйнований шлюб.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найгучніших та найскандальніших розлучень цього року.

Василь Вірастюк та його дружина Інна

Український спортсмен та заслужений майстер спорту України повідомив про розлучення з жінкою, з якою прожив у шлюбі 15 років, у жовтні 2023 року. Але їхнім стосункам настав кінець набагато раніше. Не обійшлося без скандалів. Вірастюк заявляв, що дружина вимагає аліменти на дітей, але таку суму він нібито "не потягне". 

Вірастюк та його колишня (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Зіркова пара прожила у шлюбі усього рік. Навколо Трінчер та Волошина ходило чимало чуток, але вони довго відхрещувалися від інформації про розлучення. Лише нещодавно, 28 листопада, блогерка зі сльозами на очах оголосила про розлучення з чоловіком. Для цього вони навіть записали подкаст.

Трінчер розлучається з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Олег Собчук та його дружина Марія

Фронтмен гурту "СКАЙ" прожив у шлюбі з жінкою 20 років. Але наприкінці осені його дружина повідомила про розлучення й показала листування з музикантом. Собчук погрожував відібрати у колишньої квартиру, а також називав її "невдячним створінням".

Собчук та його колишня (фото: instagram.com/sob4uk)

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Екс-військова оголосила про розлучення з чоловіком та заявила, що він їй погрожує. Мало того, Емеральд звинувачує Стипанюка у домашньому насильстві. Також вона заявила, що військовий "відсиджувався" у Києві, а при цьому отримував найбільшу у ЗСУ зарплату.

Емеральд та Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgenia)

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Співачка довгий час ігнорувала чутки про розлучення з продюсером. Але згодом це підтвердив брат артиста. Валерій Меладзе розкрив причини розлучення продюсера з Брежнєвою. Він заявив, що шлюб співачки розвалився через певні "розбіжності".

Брежнєва та Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Єфросиніна дала пораду любителям російських пісень і фільмів.

Окрім цього, нещодавно відомий продюсер висловився про музичне майбутнє Брежнєвої в Україні.

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