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"Саша принял это решение". Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)

Вторник 28 ноября 2023 16:10
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"Саша принял это решение". Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео) Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер разводится с блогером и бизнесменом Александром Волошиным спустя год после свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-подкаст, который обнародовала на YouTube-канале исполнительница.

Тринчер и Волошин разводятся

После многочисленных слухов о разрыве супруги все же решили с первых уст сообщить поклонникам, что они больше не вместе.

&quot;Саша принял это решение&quot;. Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)

Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Да друзья, наша история закончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет - не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо всем. тебе, Саш", - подписала видео Анна.

По словам артистки, решение разойтись принял Александр.

Полгода назад у пары начался тяжелый кризисный период.

Именно тогда у бизнесмена диагностировали депрессивное обсессивно-компульсивное расстройство.

Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для справки

Анна Тринчер и Александр Волошин познакомились в июне 2020 года, весной 2021 пара начала встречаться.

В этом же году блогер предложил певице пожениться.

&quot;Саша принял это решение&quot;. Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)

Однако в последнее время в сети начали обсуждать их развод спустя год после свадьбы.

Но пара опровергала все слухи о разрыве, отмечая, что у них просто временные трудности в отношениях.

Недавно мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.

Также Камалия честно призналась, в каких отношениях осталась с экс-супругом после разрыва.

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