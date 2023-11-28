"Саша принял это решение". Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)
Певица Анна Тринчер разводится с блогером и бизнесменом Александром Волошиным спустя год после свадьбы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-подкаст, который обнародовала на YouTube-канале исполнительница.
Тринчер и Волошин разводятся
После многочисленных слухов о разрыве супруги все же решили с первых уст сообщить поклонникам, что они больше не вместе.
Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
"Да друзья, наша история закончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет - не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо всем. тебе, Саш", - подписала видео Анна.
По словам артистки, решение разойтись принял Александр.
Полгода назад у пары начался тяжелый кризисный период.
Именно тогда у бизнесмена диагностировали депрессивное обсессивно-компульсивное расстройство.
Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Для справки
Анна Тринчер и Александр Волошин познакомились в июне 2020 года, весной 2021 пара начала встречаться.
В этом же году блогер предложил певице пожениться.
Однако в последнее время в сети начали обсуждать их развод спустя год после свадьбы.
Но пара опровергала все слухи о разрыве, отмечая, что у них просто временные трудности в отношениях.
Недавно мы рассказывали, что Тищенко разводится с 28-летней женой.
Также Камалия честно призналась, в каких отношениях осталась с экс-супругом после разрыва.