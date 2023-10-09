Снайперша Евгения Эмеральд объявила о разводе с военным: в чем причина

Одна из самых известных украинских военных женщин Евгения Эмеральд смогла найти не только смысл в войне, а и свою любовь. Но сегодня женщина сообщила о разводе с любимым героем.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Евгении Эмеральд в Instagram рассказывает, почему она расстается с любимым Евгением Стипанюком.

Снайперша Евгения Эмеральд расстается с военным

На своей странице в Instagram Евгения обнародовала фото с мужчиной, где разделила их белой полосой, кторая означает расставание.

"Официально. Это - развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы все узнаете и поймете мои поступки. Де-факто я свободная женщина, но, согласно законодательству, не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободной", - написала снайперша.

Евгения Эмеральд разводится с мужчиной (фото: instagram.com/ukraine.ua)

Также Евгения попросила отнестись к поступку и ситуации с уважением, поскольку всю информацию она рассказывает в медиа и на своей странице в социальной сети.

История любви Евгении и Евгения

В прошлом году Эмеральд вышла замуж на передовой за военного Евгения Стипанюка. Их история была невероятно романтичной, ведь создать семью на передовой, где оба рискуют жизнью - это смело и очень рискованно.

Но любовь сама решает когда и где кого соединить. Глядя на сильные чувства пары военных, было впечатление - это навсегда. Особенно после того, как Евгения родила ребенка.

Напомним, что в семье Евгении и Евгения родилась маленькая принцесса Афина. И для Эмеральд это уже вторая девочка. Ведь от прежних отношений она воспитывает дочь Жасмин.

Красивые истории любви имеют свой логический финал. Евгения не скрывает, что это реальность и не всегда любовь на фронте бывает сильнее, чем в обычной жизни.

Евгения Эмеральд разводится с мужчиной (фото: instagram.com/ukraine.ua)