Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой
Украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк решил развестись с женой после 15 лет совместной жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию спортсмена в Facebook.
Почему Вирастюк разводится с женой
По словам Василия, решение разойтись он принял еще в начале октября 2022 года.
Нардеп и спортсмен рассказал, что договориться мирно разойтись паре не удалось. Вирастюк сообщил, что бывшая жена от него требует алиментов на двоих общих детей, но он такую сумму потянуть не может:
"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности", -рассказал нардеп.
Василий и Инна прожили в браке 15 лет (фото: facebook.com.vasyl virastyuk)
Отметим, что в Василия с женой Инной в браке родилось двое детей - Олег и Александр.
"Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы чтобы они проживали со мной", - написал он.
Вирастюк отметил, что собирается делить все нажитое с супругой имущество через суд.
"Распределение общего имущества: каким образом оно будет разделено, решит суд. Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!" - резюмировал стронгмен.
Вирастюк с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)
Что известно о личной жизни Вирастюка
Первый брак спортсмена был заключен в 2003 году со Светланой Забиякой - чемпионкой Украины по фитнесу. Но экс-супруга спортсмена трагически погибла.
Уже в 2007 году Вирастюк женился второй раз на Инне, которая работала в немецкой фармацевтической компании.
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