Меладзе раскрыл истинную причину развода брата с Брежневой

Российский певец Валерий Меладзе рассказал, из-за чего действительно разрушился брак его брата Константина с Верой Брежневой. Оказалось, что причина кроется не в разных политических взглядах бывших супругов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Валерий Меладзе прокомментировал развод брата

После того, как стало известно, что композитор и певица больше не вместе, пользователи сети начали искать причину их разрыва.

Константин Меладзе с Верой Брежневой (фото: instagram.com/meladzemusic)

Одни считали, что виной всему измены мужчнины, другие говорили, что не сошлись в политической позиции.

Ни Вера, ни Константин не комментировали свой развод, так что брат продюсера сделал это за них.

Валерий и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", - рассказал Валерий Меладзе.

По словам исполнителя, который молчит о войне в Украине, политические разногласия не могли стать причиной разрыва экс-супругов.

Артист также отметил, что в их семье имели место быть другие конфликты, их было предостаточно. Однако он решил не вдаваться в детали этих недоразумений и разногласий, оставив их без дополнительных объяснений.

Напомним, после развода Меладзе и Брежневой российские СМИ начали разгонять информацию о том, что продюсер закрутил роман с молодой подопечной, экс-солисткой группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Однако недавно девушка опровергла эти слухи, опубликовав фотографии со своим бойфрендом.