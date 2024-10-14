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"Облава" ТЦК на концерте в Харькове. Известная группа раскрыла новые детали рейда

Харьков, Понедельник 14 октября 2024 22:20
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"Облава" ТЦК на концерте в Харькове. Известная группа раскрыла новые детали рейда True Tough (фото: instagram.com/true_tough)
Автор: Полина Иваненко

Музыканты киевской рок-группы True Tough впервые прокомментировали ситуацию с рейдом работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Харькове. 13 октября некоторых артистов забрали среди концерта.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об инциденте группа True Tough высказалась на своей странице в Instagram.

Как музыканты комментируют рейд ТЦК

Так, в посте говорится, что последние концерты благотворительного тура действительно отменены. Музыканты не стали опровергать то, что на их выступление в Харькове пришли представители ТЦК. Они, по словам артистов, "попросили проехать с ними для проверки документов".

"Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (являющегося участником "Ґрунт Палає"). Также в ТЦК забрали еще двух местных, а именно звукорежиссера и "волонтера" со слов самого человека (дальнейшая судьба этих двух нам неизвестна). К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было", - заявили в True Tough.

"Заметим,ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом это обычный процесс, через который проходят многие украинцы и мы не исключение", - добавили артисты.

Также они опровергли информацию о том, что одного человека из их команды якобы уже отправили на учения. По словам участников группы, эта информация не соответствует действительности.

Когда же в комментариях музыкантов начали спрашивать, почему их отвезли в ТЦК, те ответили, что представителям центра комплектования было "неудобно проверять в клубе". Потому артистов "пригласили", чтобы сделать все в "спокойной обстановке".

&quot;Облава&quot; ТЦК на концерте в Харькове. Известная группа раскрыла новые детали рейда

Почему музыкантов забрали в ТЦК (скриншот)

Рейды ТЦК в Украине - на какие концерты устроили "облавы"

Напомним, 11 октября стало известно о рейде сотрудников ТЦК на концерт "Океан Эльзы". После этого Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию, но не стал давать оценку всему, что произошло.

После этого ТЦК появились на концерте юмориста Антона Тимошенко. А впоследствии ситуацию с рейдами резко прокомментировала Алина Михайлова. Она осудила тех, кто критикует ТЦК.

К слову, ранее Янина Соколова остро высказалась о рейде ТЦК на концерте ОЭ.

Кроме этого, недавно стало известно, что блогер Юра Скайф сбежал из Украины после "конфликта" с ТЦК.

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