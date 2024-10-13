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"Соберите свои сопли": Алина Михайлова жестко прокомментировала "облавы" ТЦК на концертах

Воскресенье 13 октября 2024 14:47
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"Соберите свои сопли": Алина Михайлова жестко прокомментировала "облавы" ТЦК на концертах Алина Михайлова (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Руководитель медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова высказалась относительно "облав" ТЦК на концертах и в развлекательных заведениях. Невеста погибшего героя Дмитрия Коцюбайло публично возмутилась реакцией некоторых людей, которые начали критиковать рейды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Михайлова поделилась в Instagram.

Как Михайлова отреагировала на рейды ТЦК

Алина "репостнула" видео с "облавами" на концерте группы "Океан Эльзы", которые произошли 11 октября. Она отметила, что ее "особо порадовали" те, кто возмутился действиями ТЦК.

&quot;Соберите свои сопли&quot;: Алина Михайлова жестко прокомментировала &quot;облавы&quot; ТЦК на концертах

&quot;Соберите свои сопли&quot;: Алина Михайлова жестко прокомментировала &quot;облавы&quot; ТЦК на концертахМихайлова возмутилась критикой рейдов ТЦК (скриншоты)

"И это все те же люди, которые в 2022 году возжали: "Солнышки, зайчики, спасите нас от россиян в Киеве". В 2024 пашут: "Позор полиции, армии". Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите, что воюет за этих п****сов в Киеве?" - написала Михайлова.

Также она разместила фото раненого бойца и ответила на вопрос о том, действительно ли всем нужно идти на войну. По словам Алины, люди должны понимать, что происходит.

"Помогать войску, тренироваться, улучшать умения. И если ты ждешь, пока за тобой придут - то как придут - собери остатки своих яиц в ладошку и без позора прими этот путь. Воевать будут все. В Киеве, Львове и Донецке. Отдельный вопрос к женщинам, за которыми прячутся мужики... Как вам жить с импотентами?" - заявила военнослужащая.

&quot;Соберите свои сопли&quot;: Алина Михайлова жестко прокомментировала &quot;облавы&quot; ТЦК на концертах

Stories Михайловой (скриншот)

После этого, судя по всему, пользователи начали отвечать Алине и комментировать ее заявления. И тогда она разместила дополнительные Stories.

В них Михайлова подчеркнула, что для геройства недостаточно патриотических песен, налогов и "качалки". Ведь, как отмечает она, жить хотят все.

"Но за свободу жить и достоинство жить - надо бороться", - подчеркнула Алина.

&quot;Соберите свои сопли&quot;: Алина Михайлова жестко прокомментировала &quot;облавы&quot; ТЦК на концертах

&quot;Соберите свои сопли&quot;: Алина Михайлова жестко прокомментировала &quot;облавы&quot; ТЦК на концертах

Девушка Коцюбайла возмутилась хейтом в сторону ТЦК (скриншот)

"У меня на войне отец, погиб любимый. На войне продолжаю быть я. Соберите свои сопли из моего директа и комментариев, и идите в ТЦК или рекрут. центры защищать свою страну, свой дом, свою семью, мать, жену, детей, собаку, защищать себя", - резюмировала Михайлова.

Что известно об "облавах" ТЦК в Украине

11 октября ТЦК и СП, а также полиция устроили рейды. В частности, на концерте "Океан Эльзы" в Киеве сообщалось о задержании мужчин и проверке их документов. Также рейды прошли во многих крупных городах Украины.

Святослав Вакарчук не стал комментировать действия ТЦК и ограничился сдержанным заявлением. А 12 октября ТЦК устроили рейд на концерте комика Антона Тимошенко в Черкассах.

Напомним, ранее Алина Михайлова рассказала, что чувствует, когда бывает на могиле Да Винчи.

Также мы уже рассказывали, что Джаред Лето назвал войну в Украине "этими проблемами" и попал в скандал.

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