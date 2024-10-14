"Облава" ТЦК на концерті у Харкові. Відомий гурт розкрив нові деталі рейду

Як музиканти коментують рейд ТЦК

Так, у дописі йдеться про те, що останні концерти благодійного туру дійсно скасовано. Музиканти не стали заперечувати, що на їх виступ у Харкові прийшли представники ТЦК. Вони, зі слів артистів, "попросили проїхати з ними для перевірки документів".

"Хочемо зауважити, що на перевірку документів забрали лише учасників Mordox, True Tough і нашого оператора (який є учасником "Ґрунт Палає"). Також до ТЦК було забрано ще двох місцевих, а саме звукорежисера і "волонтера" зі слів самої людини (подальша доля цих двох нам невідома). На жаль, ми перебували в ТЦК довше ніж очікувалося, тому можливості провести концерти у нас не було", - заявили у True Tough.



"Зауважимо, ТЦК виконували свою роботу, нас не затримували силою, а просто попросили проїхати і перевірити документи. В цілому це звичайний процес через який проходять багато українців і ми не виключення", - додали артисти.

Також вони спростували інформацію про те, що одну людину з їхньої команди нібито вже відправили на навчання. За словами учасників гурту, ця інформація не відповідає дійсності.



Коли ж у коментарях музикантів почали питати, чому ж їх відвезли до ТЦК, ті відповіли, що представникам центру комплектування було "незручно перевіряти в клубі". Тому артистів "запросили", аби зробити все в "спокійній обстановці".





Чому музикантів забрали в ТЦК (скріншот)

Рейди ТЦК в Україні - на які концерти влаштували "облави"

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо про рейд співробітників ТЦК на концерт "Океан Ельзи". Після цього Святослав Вакарчук прокоментував ситуацію, але не став давати оцінку усьому, що сталося.

Після цього ТЦК з'явилися на концерті гумориста Антона Тимошенка. А згодом ситуацію з рейдами різко прокоментувала Аліна Михайлова. Вона засудила тих, хто критикує ТЦК.