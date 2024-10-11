В Киеве сообщают о рейде сотрудников ТЦК на концерт "Океан Эльзы"

В Киеве вечером в пятницу, 11 октября, после концерта рок-группы "Океан Эльзы" у мужчин-посетителей проверяли военно-учетные документы представители ТЦК и СП вместе с полицией. Некоторых граждан задерживали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-паблики и СМИ.

По данным в сети, это произошло у столичного Дворца Спорта, где наблюдалось около полусотни сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вместе с представителями полиции.

Отмечается, что они прибыли в здание концертного зала и начали проверять документы у мужчин. А некоторых граждан задерживали правоохранители.

Между тем по состоянию на данный момент официальных заявлений со стороны киевского ТЦК по поводу данной ситуации не было.

В сети были обнародованы кадры такого "рейда" у Дворца Спорта после концерта "О.Е".

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