Рейд ТЦК на концерте "Океан Эльзы". Вакарчук впервые отреагировал на ситуацию

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые после концерта, на котором сотрудники ТЦК устроили рейд , дал свой комментарий по этому поводу. Артист был сдержан и не взялся оценивать ситуацию.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Вакарчук отреагировал на скандал с ТЦК в комментарии для ТСН.ua.

Что лидер группы думает о рейде

Вакарчук напомнил, что 12 октября его группа отмечает важный праздник. "Океану Эльзы" уже 30 лет. И именно к этой дате музыканты устроили концерт в столичном Дворце Спорта. Более того, группа планирует выступать в субботу, воскресенье и во вторник.

Святослав поблагодарил фанов и отметил, что он и музыканты группы благодарны всем, кто пришел на концерт в пятницу.

Вакарчук высказался о появлении ТЦК на своем концерте (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны", - заявил Вакарчук.

Но прямо говорить о рейдах ТЦК и о том, что у Дворца Спорта, по информации СМИ, мужчинам выписывали повестки, он не захотел.

"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - резюмировал он.

Тем временем на странице "Океан Эльзы" в Instagram уже появился пост ко дню рождения группы. В нем о ситуации с ТЦК тоже ничего не сказано.

Рейд ТЦК в Киеве - что известно

Напомним, 11 октября у Дворца Спорта, где выступала группа "Океан Эльзы", появились представители ТЦК и СП, а также полиция. Сообщалось, что у мужчин проверяют документы.

Некоторые СМИ также утверждали, что тех граждан, которые не обновили данные, якобы задерживали. В столичном ТЦК информацию о таких рейдах не комментировали.