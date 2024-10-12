Рейд ТЦК на концерте "Океан Эльзы". Вакарчук впервые отреагировал на ситуацию
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые после концерта, на котором сотрудники ТЦК устроили рейд, дал свой комментарий по этому поводу. Артист был сдержан и не взялся оценивать ситуацию.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Вакарчук отреагировал на скандал с ТЦК в комментарии для ТСН.ua.
Что лидер группы думает о рейде
Вакарчук напомнил, что 12 октября его группа отмечает важный праздник. "Океану Эльзы" уже 30 лет. И именно к этой дате музыканты устроили концерт в столичном Дворце Спорта. Более того, группа планирует выступать в субботу, воскресенье и во вторник.
Святослав поблагодарил фанов и отметил, что он и музыканты группы благодарны всем, кто пришел на концерт в пятницу.
Вакарчук высказался о появлении ТЦК на своем концерте (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны", - заявил Вакарчук.
Но прямо говорить о рейдах ТЦК и о том, что у Дворца Спорта, по информации СМИ, мужчинам выписывали повестки, он не захотел.
"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - резюмировал он.
Тем временем на странице "Океан Эльзы" в Instagram уже появился пост ко дню рождения группы. В нем о ситуации с ТЦК тоже ничего не сказано.
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Напомним, 11 октября у Дворца Спорта, где выступала группа "Океан Эльзы", появились представители ТЦК и СП, а также полиция. Сообщалось, что у мужчин проверяют документы.
Некоторые СМИ также утверждали, что тех граждан, которые не обновили данные, якобы задерживали. В столичном ТЦК информацию о таких рейдах не комментировали.
К слову, ранее Вакарчук перепел Квитку Цисык в новом англоязычном альбоме "Океан Эльзы".
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