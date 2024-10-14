Известный блогер сбежал из Украины после "конфликта" с ТЦК (видео)

Известный львовский блогер Юра Скайф сначала пожаловался на "неприятную встречу" с будто бы представителями ТЦК, а уже сейчас показался за границей. Мужчина оказался в Польше и свой побег объяснил словами о том, что делал это "ради безопасности".

Что известно о поступке Скайфа и что он рассказывал о "конфликте" с ТЦК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Львовский блогер пожаловался на ТЦК - детали

Несколько дней назад Скайф записал видео, на которых пожаловался на то, что его якобы избили. При этом он обвинял ТЦК.

"Мы выезжаем из заведения, залетает тупо где-то 50 чуваков, прямо в масках, в черном, в хаки. Нас из машины выдирают, начинают х**рить, бросают на землю... Какой-то хаос происходит, все русскоязычные, все начинают орать: "Лежи, Лежи!", - заявлял блогер.

Скайф пожаловался на ТЦК (скриншот)

Далее, по его словам, на место инцидента приехала полиция. Скайф пожаловался правоохранителям, что его избивали. Те же спросили, кто это делал.

Потом, утверждал Юра, он не мог показать на человека, который его трогал, ведь все были в масках. При этом блогер заявлял, что его избивали именно представители ТЦК, "вытаскивали из машины", "бросали на землю" и так далее.

Также он снимал видео из машины. У автомобиля действительно находились неизвестные в масках. Но кто именно это был - остается загадкой.

Блогер заявил о потасовке с ТЦК (скриншот)

Юра Скайф сбежал из Украины

Сейчас же блогер показался за границей. Он подтвердил, что действительно уже не находится на территории Украины. При этом он не стал раскрывать, как именно ему удалось сбежать.

Но Скайф, как и блогер Александр Волошин, начал говорить об "опасности".

"С***лся, как сейчас напишут. Не надо такого писать. Я хотел бы остаться, очень сильно. Но произошли такие обстоятельства, что вынужден уехать... Пока да... Скажем так, с***лся ради безопасности. Поэтому пока буду здесь", - заявил Юра.

Как реагирует сеть

Сейчас блогер закрыл страницу в Instagram, но пользователи активно комментируют его последние посты в TikTok, а также обсуждают поступок Скайфа в Telegram-каналах. Комментаторы пишут:

"Ви помітили як медійні персони спеціально підвʼязують скандали до свого виїзду з України. Зрозуміло ж, що такі речі плануються не за 3 дні"

"Тільки назад вже на нього ніхто не чекає"

"І не вертайся!".

Кто такой Юра Скайф

Блогер активно вел соцсети. В Instagram на него подписано более 300 тысяч пользователей, а в TokTok у него почти 460 тысяч подписчиков. О Скайфе известно немного.

Он снимал шуточные и лайф-стайл видео, устраивал пранки. Впрочем, сейчас он "завирусился" именно как беглец.