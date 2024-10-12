Соколова остро высказалась о рейде ТЦК на концерте ОЕ. Вспомнила и про "Квартал 95"
В том, что сотрудники ТЦК устроили рейд на концерте "Океан Ельзи" 11 октября, нет ничего удивительного. А вот реакция людей, недовольных действиями полиции и военных - неприемлема.
Такое мнение высказала популярная ведущая Янина Соколова в своем Facebook, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Что сказала Соколова о рейде ТЦК на концерте ОЕ в Киеве
По словам Янины, ей странно наблюдать за "криками маминых черешен, которые не обновили данные в ТЦК и пришли на концерт".
"Уважаемые граждане мужского пола воюющей страны. У вас было достаточно времени, чтобы решить свои вопросы по ТЦК. А теперь вы кричите: позор полиции? Не позоритесь сами", - написала Соколова.
Ведущая подчеркнула, что "поколение тех, кому болит - не сц#т и не скрывается от ТЦК с намерением избежать мобилизации".
Дальше ее интонация стала острее.
"Пи#дуйте на шоу Потапа в Испанию. Или где там он... Но вопрос все же стоит: почему 5 октября во время концерта вечернего, или какой он там сейчас - "Единый Квартал", представителей ТЦК у входа не было. Там урожай, думаю, был бы лучше", - написала Соколова.
Вместе с тем, она поздравила "Океан Ельзи" с 30-летием, которое легендарный коллектив празднует 12 октября, и отметила, что она "сформировалась" сама благодаря этой группе вами, а теперь формируются и ее дети.
"Спасибо за исторический вклад в развитие страны и нации", - обратилась к фронтмену ОЕ журналистка.
Скриншот поста Янины Соколовой
Что известно о рейде ТЦК на концерте ОЕ 11 октября
11 октября во время концерта "Океана Ельзи" в киевском Дворце спорта прошла масштабная проверка посетителей мужского пола работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями.
Так, около полусотни работников ТЦК и полиции проверяли документы выходивших из локации мужчин. Некоторых мужчин задерживали и силой заводили в полицейские фургоны.
Во время этих действий люди скандировали: "Позор полиции". Не обходилось и без минимальных стычек во время задержаний.
Это событие вызвало широкий резонанс в обществе. Одни считают, что в проверке военно-учетных данных мужчин призывного возраста нет ничего плохого, ведь все должны обновить данные. Другие же возмущены такими действиями военных и полиции, считая их неуместными во время культурного мероприятия, тем более - мероприятия такого масштаба и важности, ведь ОЕ активно помогают ВСУ и перечисляют значительные средства с концертов на нужды армии.
Как реагируют на скандал ТЦК и Святослав Вакарчук
Руководство киевского ТЦК наотрез отказалось комментировать ситуацию.
Вакарчук отреагировал на скандал с ТЦК, но прямо говорить о вручении повесток посетителям концерта он не захотел.
В своем обращении к фанатам артист просто поблагодарил всех за поддержку и отметил, что он и его музыканты благодарны всем, кто пришел на концерт в пятницу.
"Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - сказал Святослав Иванович.
Добавим, что даже в Верховной Раде высказались о раздаче повесток на концертах. В частности, председатель комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев сказал, что не считает рейды ТЦК на концертах угрозой для украинской культуры.