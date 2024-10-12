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Облава ТЦК на концерте Антона Тимошенко, собирающего миллионы на ВСУ (видео)

Суббота 12 октября 2024 22:11
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Облава ТЦК на концерте Антона Тимошенко, собирающего миллионы на ВСУ (видео) Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)
Автор: Полина Иваненко

12 октября концерт популярного стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах посетили работники ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный Telegram-канал "18000 Шо там у Черкасах?".

Что известно об облаве ТЦК в Черкассах

Вечером субботы работники территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с полицейскими проверяли документы и обновлены ли данные у мужчин, которые пришли на концерт Тимошенко в Черкасскую областную филармонию.

Местные жители удивляются действиям ТЦК, аргументируя это тем, что Антон - "человек, собирающий и передающий миллионы на нужды ВСУ".

Отметим, что выступление комика в Черкассах в рамках всеукраинского тура началось в 18.00. В программе артиста, как значится в анонсе, шутки о туре по Америке, коррупции, Work & Travel, восстании машин, экономии и Трампе.

Также на концертах Тимошенко проводятся благотворительные аукционы, средства которого передаются на нужды ВСУ.

Кто такой Антон Тимошенко

Антон Тимошенко - известный украинский стендап-комик, завоевавший популярность своими острыми, часто провокационными шутками, касающимися актуальных социальных и политических тем.

Он участвовал во многих телевизионных проектах, таких как "Розсміши коміка", где дважды становился победителем, а также "Ліга сміху". Резидент клуба "Підпільний стендап".

Облава ТЦК на концерте Антона Тимошенко, собирающего миллионы на ВСУ (видео)

Комик Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

С началом полномасштабного вторжения РФ Тимошенко занимается сбором средств на нужды украинской армии. Антон волонтерскими выступлениями единолично закрыл несколько собраний, которые объявлял благотворительный фонд Сергея Притулы. А в июле 2024 года Тимошенко отправился в тур по США и Канаде, откуда привез для Фонда 11 миллионов гривен.

Что известно о рейдах ТЦК

Облавы ТЦК продолжаются во всех городах Украины. В пятницу военные и полицейские устроили проверки в клубах и развлекательных заведениях, в частности, в Киеве, Днепре и других населенных пунктах.

Наибольший резонанс вызвал рейд ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы", состоявшийся 11 октября в киевском Дворце Спорта.

Работники ТЦК и полиции проверяли документы мужчин, выходивших из концерта. Некоторых мужчин задерживали и доставляли в полицейские автомобили. Руководство киевского ТЦК отказалось комментировать ситуацию.

К слову, ранее Вакарчук впервые отреагировал на облаву ТЦК.

Кроме того, недавно парень-военный Леси Никитюк внезапно высказался о своем прошлом.

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