Жена Позитива честно ответила, помогает ли ей певец с маленькой дочкой

Супруга популярного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич честно ответила, помогает ли ей Алексей с маленьким ребенком, а также в бытовых вопросах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий супругов в интервью Натальи Тур в программе " Тур зірками ".

"Алексей для меня сейчас мои руки, моя поддержка, моя "кормилица", так как я кормлю Марию, а Алексей кормит меня. Полностью помогает во всех моментах, когда нужна какая-то поддержка. Даже если я нахожусь дома, и ребенок плачет сильно, я не могу его успокоить. Я знаю, что Алексей находится рядом, работает на студии, по звонку сорвался, приехал, помог, укачал", - отметила супруга Позитива.

Сам артист также добавил, что балует Сахневич новыми блюдами.

Также Наталья Тур спросила звездную пару о ссорах и разногласиях в браке.

"У нас нет таких конфликтов. Если люди нормально общаются между собой и открыто к другому приходят и говорят - вот так и так. Или, если я чувствую, прихожу и говорю ему: "Что-то ты сегодня какой-то грустный, а ты мне не говоришь. Расскажи мне. Поделись со мной", - рассказала Юлия Сахневич.

Также она подчеркнула, что это главное, на чем должны держаться хорошие отношения в паре.

На видео этот момент можно посмотреть с 7:50.

Как развивались отношения Позитива и Юлии Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич в 2020 году вместе принимали участие в проекте "Танці з зірками". Именно тогда стали ходить слухи, что между ними не только рабочие, но и романтические отношения. Однако пара тогда отрицала это, тем более что Позитив был в официальном браке с Анной Андрийчук-Завгородней. В 2021 году этот брак распался.

Артист долгое время молчал о своей личной жизни. Только в октябре 2022 Позитив рассказал, что его сердце несвободно.

Весной 2024 года он признался Юлии Сахневич в любви, а осенью пара показала стильную романтическую съемку. На фото несложно было разглядеть обручальные кольца - тогда пара рассказала, что они уже больше года в браке.

В ноябре они объявили, что ждут ребенка.

27 декабря 2024 года у Позитива и Юлии Сахневич родилась дочь, которую назвали Мария.



Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

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