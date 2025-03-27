Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 5-месячными дочками: на кого они похожи
Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как подросли ее дочки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
В Stories она показала дочек Полину и Соломию. Она показала, что малышки уже могут подолгу лежать и рассматривать любимую игрушку.
Дочки Лизы Глинской (скриншот)
Также она решила пообщаться с подписчиками на тему материнства. Один из них поинтересовался, спят ли дочки в одной комнате или в разных.
Глинская показала, как выросли ее дочки (скриншот)
"Как когда. Днем, когда короткий сон, то могут спать и в одной комнате, и рядом, и в одной кроватке. А ночью, чтобы не будили друг друга, то в разных", - рассказала Глинская.
Победительница шоу "МастерШеф" рассказала про дочек (скриншот)
Фолловеры Глинской поинтересовались, на кого похожи девочки.
"Они такие разные, и характером, и внешне", - отметила звезда "МастерШеф".
На кого похожи дочки Лизы Глинской (скриншот)
"Девочки очень разные. Поля похоже на папу, а Мия - на себя. А когда улыбается, глаза немного на меня", - рассказала Глинская.
Дочки Лизы Глинской (скриншот)
Также у молодой мамы поинтересовались, будет ли она одевать дочерей в одинаковую одежду, когда они вырастят. На что Глинская ответила, что не видит в этом смысла.
Глинская показала детей (скриншот)
Что известно про личную жизнь Лизы Глинской
Около 17 лет назад Лиза Глинская была беременна, но трагически потеряла ребенка из-за халатности врачей в роддоме Ялты (АР Крым). После этой утраты она отдалилась от мужа, и вскоре они развелись. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.
Затем она попала на проект "МастерШеф", выиграла его и стала развивать карьеру.
О личной жизни Глинской долгое время ничего не было известно. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.
Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, пара сыграла свадьбу в вышиванках.
Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
А осенью 2024 года стало известно, что Глинская беременна.
В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.
Также победительница шоу "МастерШеф" не скрывает, что хочет еще детей.
Лиза Глинская с мужем и дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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