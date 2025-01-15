Позитив и Юлия Сахневич стали родителями: пол ребенка и первое фото

Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) и его супруга, танцовщица Юлия Сахневич рассказали в сети радостную новость - они впервые стали родителями.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звездной пары.

Кто родился у Позитива и Юлии Сахневич

У пары родилась дочка, которую назвали Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот безумный мир", - отметили молодые родители в своей публикации.

Позитив, Юлия Сахневич и дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также Позитив и Сахневич показали первые фото с малышкой. На одном из них она крепко спит на своей маме, а на втором изображена вся семья. Позитив и его супруга светятся от счастья рядом с дочерью.

Юлия Сахневич с дочерью (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Пара продемонстрировала стильные кадры с фотосессии, которая, очевидно, была сделана у них дома. Судя по всему дочка известного исполнителя и танцовщицы родилась несколько недель назад.

Позитив, Юлия Сахневич и дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию, желая малышке и ее родителям всего самого наилучшего. Среди них были и многие украинские знаменитости и их вторые половинки:

"Какая крутая новость! Поздравляем! Все только начинается. Счастья вам большого!" – написала жена Виталия Козловского Юлия Бакуменко

"Поздравляю" - отметила жена Остапчука Екатерина Полтавская

"О май гад! Бро, обниманию. Доченька"

"Я реву от счастья"

"Это любовь"

"Поздравляю, легкого восстановления, терпения. Пусть Мария радует родителей и радуется этой жизни"

"Безграничного счастья, здоровья и любви".

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Позитива и Юлии Сахневич

Напомним, пара сблизилась во врем участия в проекте "Танці з зірками" (2020) - тогда ходили слухи, что у Позитива и Сахневич роман. Однако тогда исполнитель всячески отрицал это, так как был в браке с Анной Андрийчук-Завгородней. Через некоторое время они развелись.

Только в 2022 году стало известно, что сердце певца несвободно - тогда он намекнул на новые отношения, хотя подробностей раскрывать не стал.

Весной 2024 года артист публично признался Юлии Сахневич в любви. Позже стало известно, что пара уже около года в официальном браке, но этот факт тщательно скрывала от общественности.

В ноябре 2024 года влюбленные объявили, что впервые станут родителями.

Пол ребенка Позитив и Сахневич не стали раскрывать до родов, отметив, что сделали скромное гендер-пати для самых близких. Алексей Завгородний рассказывал, будет ли он присутствовать на родах.

Юлия Сахневич радовала своих подписчиков необычными фотосессиями беременности.

Позитив также рассказал, поздравил ли его Потап, который во время войны живет и работает за границей, с предстоящим пополнением в семье.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)