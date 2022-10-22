ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 09:55
Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке Позитив рассказал о новой девушке (instagram.com/positiff)
Автор: Татьяна Самарук

Эксучастник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (POZITIFF) впервые рассказал, что больше не завидный холостяк.

Об этом певец рассказал в программе "Слава+Таня".

По его словам, он сейчас находится в отношениях. Это впервые, когда Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук заговорил о новом романе.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - прокомментировал Позитив.

Он признался, что отношения начались еще до начала полномасштабной войны. Кто именно стал избранницей Позитива, он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса.

Певец отметил, что прежде чем между ним и девушкой зародились чувства, они долгое время просто дружили.

Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушкеПозитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке

Позитив с бывшей женой (фото: instagram.com/annchuk)

Напомним, что в апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой Анной Андрейчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 - в браке. Певец заявлял, что между ним сохранились дружеские отношения.

Также артист впервые показал свой двухэтажный дом, где два года длится ремонт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Позитив певец Алексей Завгородний