Звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом: нежное фото малыша

37-летний актер Эд Вествик, известный по роли Чака Басса в культовом сериале "Сплетница", впервые стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эд поделился серией черно-белых фото с женой Эми Джексон и новорожденным ребенком.

"Добро пожаловать в этот мир, малыш. Оскар Александр Вествик", - подписал публикацию актер, раскрыв имя сына.

Эд Вествик с женой и сыном (фото: instagram.com/edwestwick)

Новость о помолвке Эда Вествика и Эми Джексон - фотомодели и актрисы индийского кино - появилась в январе прошлого года.

В августе пара сыграла свадьбу в Италии, а уже в октябре объявила, что ждет пополнения. Эд Вествик с женой и сыном (фото: instagram.com/edwestwick)

Для артиста этот ребенок стал первым, тогда как у 33-летней Эми уже есть пятилетний сын.

Ранее она была помолвлена с Джорджем Панайоту, наследником миллионера Андреаса Панайоту, однако их отношения завершились незадолго до ее знакомства с Вествиком.

Сам Эд также имеет насыщенную историю отношений. Он был короткое время женат на актрисе Рени Даймонд, а с 2008 по 2010 год встречался с коллегой по сериалу "Сплетница" Джессикой Зор.

В 2020 году у него был роман с моделью Тамарой Франческони.

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