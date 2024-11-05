Позитив и Юлия Сахневич впервые станут родителями: милые фото и видео влюбленных

Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) и его супруга, танцовщица Юлия Сахневич в скором времени станут родителями - девушка беременна первенцем.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звездной пары.

Вместе они опубликовали пост с беременной фотосессией. На снимках Сахневич предстала в нескольких образах, эффектно подчеркнув свой беременный животик.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Для первого образа Сахневич выбрала черный пиджак, который накинула на голое тело, и брюки прямого кроя, для второго - total denim look с рубашкой, завязанной спереди на узел. Оба наряда подчеркнули округлившиеся формы Сахневич.

На одном из фото девушка также предстала в романтическом образе - для этого она выбрала обтягивающее платье с декором на рукаве.

На всех снимках Позитив нежно обнимает супругу за живот. Пара выглядит очень счастливой и гармоничной.

Влюбленные ждут первенца (фото: instagram.com/positiff)

Также артист опубликовал в своем блоге короткое видео с новой песней, на кадрах которого предстала его возлюбленная на последних месяцах беременности.

Как отреагировали в сети

Фолловеры исполнителя, среди которых и звездные коллеги, тут же принялись комментировать публикацию:

"Ееееееее", - отметила певица Надя Дорофеева

"Поздравляю", - написала жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская

"Класс, поздравляю", - присоединилась к поздравлениям Илона Гвоздева

"Самая крутая новость! Это удивительный новый этап жизни! Здоровье крепкого! Радуемся за вас!" - отметила жена Виталия Козловского Юлия Бакуменко

"Оуеееее", - лаконично отреагировала певица Даша Астафьева

"Какие вы. Какая новость, какое счастье", - написала блогерша Алина Шаманская

"Искренние поздравления", - отметила актриса Ольга Сумская.

Будущие родители (фото: instagram.com/positiff)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 года, но в 2021-м пара официально развелась.

В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками", именно тогда начались появляться слухи о том, что между ними с танцовщицей не только рабочие отношения. Хотя Позитив неоднократно отрицал это.

Позитив и Сахневич на проекте в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Только в октябре 2022 года артист рассказал о новых отношениях, но имени возлюбленной о тогда не назвал.

Весной 2024 года он публично признался Юлии Сахневич в любви, а летом пара рассекретила, что уже больше года живут вместе и давно женаты. А в интервью исполнитель разоткровенничался, что уже хочет стать отцом.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)