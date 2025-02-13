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Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!

Четверг 13 февраля 2025 20:30
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Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг! Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Супруга украинского исполнителя Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний), танцовщица и хореограф Юлия Сахневич показала, как выглядит ее фигура через месяц после рождения дочери.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Так, Сахневич показала в Stories, что она уже начала приводить себя в порядок с помощью домашних тренировок.

"Начинаю давать нагрузку организму. Пока что впечатление, что я никогда не занималась, сложновато", - отметила она.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Юлия Сахневич вернулась к тренировкам после родов (скриншот)

"Растяжка так себе. Ощущение как будто сугробы проржавели", - написала она.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Юлия Сахневич вернулась к спорту (скриншот)

Также она показала, как выглядел ее живот за 2 дня до родов и через месяц после них.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Жена Позитива показала фигуру после родов (скриншот)

"Стесняюсь сейчас состояния тела и кожи, но оставлю на память про свой старт возвращения в форму", - отметила танцовщица.

Сахневич рассказала, что она уже сбросила 12 килограммов через месяц после родов.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Жена Позитива показала честные фото своей фигуры после родов (скриншот)

"И чтобы мотивацией было не лениться! Даже когда не высыпаешься", - написала она.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Сахневич вернулась к тренировкам после родов (скриншот)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Пару начали подозревать в романтических отношениях еще в 2020 году, когда они участвовали в проекте "Танці з зірками". Однако тогда Позитив был женат на владельце бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней и категорически отрицал любые романтические связи с Сахневич.

В 2021 году Позитив развелся, а в 2022 году намекнул, что его сердце снова занято. Однако тогда он не рассказывал, кто именно его вторая половинка.

Только весной 2024 года артист публично признался Юлии Сахневич в любви, и вскоре стало известно, что пара уже давно живет вместе, более того официально оформила отношения.

В ноябре 2024 года они объявили, что ждут первенца. Однако пол ребенка, как и гендер-пати, Позитив и Сахневич не афишировали в сети.

27 декабря 2024 года родилась их дочь. Впрочем, пара не сразу объявила об этом в сети, а держала интригу около двух недель.

Новорожденную назвали Марией. Молодой отец уже успел похвастаться первыми фото дочери в сети.
Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!
Семья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Ранее Потап намекнул на неискренность Позитива.

Также в СМИ ходят слухи, что Леся Никитюк беременна первенцем.

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