Позитив впервые признался, когда женился во второй раз и рассказал о свадьбе

Украинский певец и экс-солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) признался, когда они с его любимой, танцовщицей Юлией Сахневич, поженились.

Об этом он сказал во время съемок шоу Нового канала "ЄПітання", пишет РБК-Украина (проект Styler).

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Так, по словам исполнителя, они с Юлией женаты уже более года. Их свадьба, говорит Алексей, была секретной.

Пара решила не устраивать пышное торжество, а ограничилась уютной вечеринкой в кругу самых близких друзей и родственников.

"В браке официально находимся больше года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто это не разглашали. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне, будет вау", - поделился Позитив.

"Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", - добавил он.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Артист отметил, что, находясь на старте своей сольной карьеры, старается посвящать все свободное от работы время своей жене.

"Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня, как у сольного артиста, только все начинается - растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой", - сказал певец.

Отметим, что этот брак для Позитива уже второй. Его первой женой была Анна Андрийчук, с которой он развелся в 2021 году.

О том, что Завгородний во второй раз связал себя узами брака, стало известно в июле. Тогда пара опубликовала кадры, где на руках у них красуются обручальные кольца.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)