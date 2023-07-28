Освобождение Старомайорского и скандал с дисквалификацией Харлан: новости за 27 июля
На Чемпионате мира по фехтованию разгорелся скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан, которая якобы "проявила неуважение" не пожав руку россиянке, которая была ее соперницей. А ВСУ тем временем освободили еще одно украинское село в Донецкой области.
Более подробно о том, что произошло в четверг, 27 июля, - в материале РБК-Украина.
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Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали по соревнованиям ЧМ
На Чемпионате мира по фехтованию разгорелся скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. Она после победы над россиянкой в "нейтральном" статусе отказалась пожать руку сопернице.
Украинка была дисквалифицирована якобы из-за "проявления пренебрежения". Дело в том, что правилами соревнований предусмотрено, что по завершении поединка соперники должны пожать руки. Отказ от этого формального жеста – считается нарушением правил.
Украинские военные уволили еще одно село
Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
Детальнее о том, почему украинским защитникам важна деоккупация Старомайорского - читайте в материале РБК-Украина.
Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. В этот раз заседание прошло в Днепре.
Выездная Ставка прошла в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Участники обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.
Также глава государства отметил, что обсуждалась проверка военкоматов.
Рада отправила в отставку министра культуры Ткаченко
Верховная рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Такое решение поддержал 321 нардеп.
ВТО окончательно переходит на новый календарь
Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.
Участник Поместного Собора ПЦУ Дмитрий Шаповалов сообщил, что из 161 делегата Поместного Собора за переход проголосовали 156, против - 5, воздержались - 0.
При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании – протоколом), могут продолжать оставаться на старом календаре.
В Украине продолжили военное положение и мобилизацию
Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.
В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 347 парламентариев. Таким образом, Совет уже восьмой раз с начала полномасштабной войны продолжил военное положение и мобилизацию.
Депутатам и чиновникам ограничат выезд за границу
После ряда скандалов, связанных с выездом украинских чиновников и депутатов за границу, в Офисе президента обсуждают решение об ограничении выезда.
По словам анонимного источника РБК-Украина, сегодня этот вопрос обсуждается в Офисе президента, сотрудники которого думают о том, как ограничить выезд.
"Судя по проблемам, которые уже возникли с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается", - добавил источник.
Генеральный прокурор сообщил о подозрении экс-нардепу Аристову
Народный депутат Юрий Аристов, "прославившийся" своей скандальной поездкой на Мальдивы, получил подозрение.
"По материалам расследования ДБР и СБУ 27 июля генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы", - говорится в сообщении ДБР.
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