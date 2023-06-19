ВСУ заметно продвинулись на Таврическом направлении, уничтожив более 2 рот россиян за сутки
Украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения по причине успешных штурмовых действий", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.
Потери РФ на Таврическом направлении
По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Также уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника. А именно:
- 3 танка;
- 9 единиц БМП;
- 2 БПЛА "Орлан-10";
- 2 БПЛА "Zala";
- БПЛА "Supercam";
- 4 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация";
- БМ-21 "Град";
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";
- зенитный ракетный комплекс "С-300";
- зенитный ракетный комплекс "Бук";
- РЭБ "Поле-21".
Также были уничтожены 6 мест хранения боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
По данным карты карту DeepState на 19 июня, ВСУ продвинулись сразу на двух направлениях - Запорожском и Бахмутском. В частности, украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.
Знаковым событием сегодня стало освобождение села Пятихатки Запорожской области, которое стало 8 населенным пунктом, освобожденным ВСУ в ходе двухнедельного контрнаступления.
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