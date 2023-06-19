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В Украине планируют выдавать лицензии на производство боеприпасов для БПЛА, - Федоров

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Понедельник 19 июня 2023 18:22
В Украине планируют выдавать лицензии на производство боеприпасов для БПЛА, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинским компаниям планируют выдавать лицензии на производство боеприпасов для беспилотников. Соответствующее постановление правительство может принять в ближайшие недели.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Мы стараемся максимально сфокусироваться на производстве беспилотников и упростить бюрократические процедуры для производителей. Мы запустили в работу постановление, которое позволит компаниям получить лицензии на производство боеприпасов для БПЛА", - сказал Федоров.

Министр отметил, что рынок начинает расширяться, количество беспилотников растет, поэтому необходимо увеличивать количество боеприпасов, которые они смогут использовать.

По его словам, команда Минцифры сотрудничает в этом направлении с представителями Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Рынок по производству дронов растет в геометрической прогрессии. Сейчас уже есть десятки компаний, готовых заключать контракты на производство боеприпасов для БПЛА. Нужно и дальше способствовать максимальному его развитию. Ожидаем, что соответствующее постановление правительство поддержит уже в ближайшие недели", - добавил Федоров.

Производство беспилотников в Украине

Напомним, Кабинет Министров утвердил важные изменения, которые помогут развить рынок беспилотников в Украине и ускорить победу в войне с Россией. Решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.

К тому же украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для подразделений ВСУ. Эти боеприпасы можно использовать из беспилотных авиационных комплексов.

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Министерство цифровой трансформации дрони
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