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Россияне обстреляли Херсонскую область: три человека ранены, есть разрушения

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Херсонская область, Понедельник 19 июня 2023 18:39
Россияне обстреляли Херсонскую область: три человека ранены, есть разрушения Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 19 июня, обстреляли Бериславский район в Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"По селу Бургунка Тягинской громады зафиксировано с десяток "прилетов". Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Херсонскую область: три человека ранены, есть разрушения

Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что 60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний - легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Также в селе Шляховое Бериславской общины армия рф ударила по двум жилым домам. Из-за этого 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.

Ситуация в Херсоне и области

Российские войска постоянно обстреливают освобожденный от оккупантов Херсон и область. Россияне бьют по жилым домам и другим гражданским объектам из тяжелого вооружения.

В частности, обстрелы продолжались во время эвакуации населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Напомним, что российские войска в ночь на понедельник, 19 июня, обстреляли автопредприятие в Херсоне. Загорелось десять маршруток.

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