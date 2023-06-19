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Более 500 жителей Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС: россияне отказали в эвакуации, - ЦНС

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Понедельник 19 июня 2023 13:15
Более 500 жителей Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС: россияне отказали в эвакуации, - ЦНС Фото: более 500 жителей Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС (facebook.com/Ukrhydroenergo)
Автор: Елизавета Драбкина

После подрыва Каховской ГЭС россияне на временно оккупированных территориях не проводили эвакуацию людей, у которых нет российского паспорта. Из-за этого более 500 жителей Олешек могли погибнуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонской области погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, у кого нет российского паспорта", - сказано в сообщении.

Так, оккупанты просто бросили местных, нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности.

В ЦНС отмечают, что действия захватчиков в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами, понесет справедливое наказание.

Ситуация в Олешках

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не производили эвакуацию населения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в Олешковской общине нет связи, света и газоснабжения. В то же время захватчики полностью закрыли город и ввели так называемый "карантин". Россияне вывозят только людей, у которых есть российский паспорт.

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