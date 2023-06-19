Столтенберг: Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО

Решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе и в июле, приблизят Украину к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Генсек Альянса отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.

На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решение, которіе мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", - добавил он.

По словам Столтенберга, в настоящее время мир сталкивается с самой сложной средой безопасности за поколение из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

"Украина имеет право освободить свою землю. И сейчас идет контрнаступление. Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров", - подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что все хотят, чтобы эта война закончилась. В то же время справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией.

НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает право Украины на самооборону, закрепленное в Уставе ООН.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина ожидает от Альянса решительных шагов по вступлению. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. При этом они не должны заменять вступление в НАТО, а действовать до присоединения страны к Альянсу.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе.

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