Дания увеличит военную помощь Украине до 3,2 млрд долларов

Правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон (3,2 млрд долларов) в 2023-2028 годах.

Датские партии стремятся к тому, чтобы Копенгаген продолжал оставаться в числе наиболее значительных доноров для Украины по отношению к размерам стран, и возникнет необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в 2023 году и в последующие годы.

Средства для Фонда Украины будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд датских крон в 2023 году, 10,4 млрд датских крон в 2024 году и 1 млрд датских крон ежегодно в 2025-2028 годах.

Существенное увеличение поддержки Украины означает, что в 2023 и 2024 годах Дания выделила средства для достижения цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и безопасность.

Помощь Дании и Норвегии

Дания, как и другие страны Европы, поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Она не была в лидерах по поставках техники, но после создания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" Копенгаген начал активно поставлять оружие украинской армии.

Дания предоставила гаубицы, снаряды и другую технику, а также присоединилась к авиационной коалиции.

Минобороны Дании заявило, что будет учить украинских пилотов на истребителях F-16. По информации СМИ, обучение может начаться в августе.

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