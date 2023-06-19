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Залужный подтвердил освобождение Пятихаток: показал видео работы бойцов

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Пятихатки, Понедельник 19 июня 2023 14:39
Залужный подтвердил освобождение Пятихаток: показал видео работы бойцов Фото: украинские бойцы освободили от оккупантов Пятихатки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Генштабе ВСУ подтвердили освобождение от оккупантов Пятихаток Запорожской области. Видео работы украинских бойцов показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как отметил главком, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

Освобождение Пятихаток

Отметим, что сегодня освобождение Пятихаток подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Впоследствии украинские военнослужащие показали видео из освобожденных Пятихаток. На котором 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона (2 ОСБ) сообщают, что 18 июня выбили оккупантов из Пятихаток.

По словам военных, оккупанты убегали, бросая технику и боеприпасы, оружие.

Следует добавить, что сначала информацию о бегстве оккупантов из Пятихаток распространяли российские пропагандистские Телеграмм-каналы. Уже сегодня деоккупацию подтвердили в Минобороны и Генштабе.

Между тем, захватчики жалуются, что такие наступательные действия украинских бойцов позволят нам расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

Залужный подтвердил освобождение Пятихаток: показал видео работы бойцов

Она сообщила, что на прошлой неделе на южном направлении Силы обороны проводили наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Контрнаступление ВСУ продолжается

По информации Минобороны, на прошлой неделе на южном направлении Силы обороны проводили наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

К настоящему времени уже подтверждено освобождение таких населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

В общей сложности за время наступательных действий Силы обороны на юге продвинулись в глубину противника на 7 км и освободили около 113 км. кв.

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Валерий Залужный Вооруженные силы Украины Запорожская область Контрнаступление ВСУ
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В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток
В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток
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