Фото: бойцы ССО зашли в окопы оккупантов с тыла, уничтожив 10 военных РФ (иллюстрация/Getty Images)

Бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram CСО.

Так, на юге при выполнении задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. "Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох", - говорится в сообщении. Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но как добавляют военные, это им не помогло.