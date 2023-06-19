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Бойцы ССО зашли в окопы оккупантов с тыла, уничтожив 10 военных РФ

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 09:30
Бойцы ССО зашли в окопы оккупантов с тыла, уничтожив 10 военных РФ Фото: бойцы ССО зашли в окопы оккупантов с тыла, уничтожив 10 военных РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram CСО.

Так, на юге при выполнении задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу.

"Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох", - говорится в сообщении.

Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но как добавляют военные, это им не помогло.

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