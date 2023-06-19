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Украина получит от союзников западные истребители не раньше Нового года, - Резников

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Понедельник 19 июня 2023 20:44
Украина получит от союзников западные истребители не раньше Нового года, - Резников Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет получить и взять на вооружение западные боевые самолеты от союзников не раньше Нового года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Настоящее время" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители - ред.). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее", - рассказал глава Минобороны.

По его словам, в письме к Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил Резников, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 все-таки взлетел".

Истребители для Украины

Напомним, последний месяц союзники Украины начали активно обсуждать вопрос обучения наших пилотов на западных истребителях. Это было связано с тем, что такую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Тренировки пилотов активно обсуждались и на последней встрече в формате "Рамштайн", на которой Нидерланды и Дания согласились быть лидерами в вопросе обучения на F-16.

Подготовка предполагает и передачу нашим военным истребителей в будущем. Союзники отмечают, что будут обсуждать поставки после согласования всех вопросов насчет обучения пилотов.

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