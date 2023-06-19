МИД требует допустить консула к украинским военнопленным в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины требует допустить консула к украинским военнопленным, которых Русская православная церковь без согласования передала Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко .

По его словам, МИД, Координационный штаб по обращению с военнопленными и другие причастные органы Украины продолжают усилия по возвращению домой 11 украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из РФ.

Николенко сообщил, что все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинцами не имели успеха. К тому же, данные, полученные от родственников некоторых из них, свидетельствуют о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе защитников не соответствуют действительности.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - написал спикер.

При этом попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами игнорируются.

В МИДе подчеркивают, что такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. К тому же, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", - написал Николенко.

В Украине ждут возвращения наших бойцов и готовы оказывать им максимальное содействие в воссоединении с родными и обеспечить необходимую реабилитацию.

Россия передала Венгрии украинских военнопленных

Проинформированные источники РБК-Украина сообщили, что Русская православная церковь хочет передать 11 украинских пленных Венгрии. Однако решение не было согласовано с Украиной.

8 июня в пресс-службе РПЦ опубликовали сообщение о том, что эта "передача состоялась по просьбе венгерской стороны". Позже в Венгрии подтвердили передачу им пленных из России.

Позже стало известно, что венгерского посла вызвали в МИД Украины из-за того, что РПЦ без согласования передала стране группу украинских военнопленных.

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