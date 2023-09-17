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Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей

Воскресенье 17 сентября 2023 08:48
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Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей Фото: Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 17 сентября, российские террористы нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения, а именно:

  • 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Враг запускал беспилотники с юго-восточного и южного направлений - Приморско-Ахтарская, Чауда;
  • 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Как пишут Воздушные силы, основным направлением удара был юг Одесской области. Противовоздушная оборона работала по маршруту следования ракет и беспилотников. К отражению нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Ночная атака на Украину: силы ПВО &quot;приземлили&quot; 12 воздушных целей

Во время защиты было уничтожено 12 воздушных целей, а именно:

  • 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации", - пишет пресс-служба.

Ночная атака на Украину

Около 04:50 в Киеве, ряде областей, а затем и по всей территории Украины было объявлено о воздушной тревоге. Сначала ракеты направлялись в направлении Кременчуга и Умани, однако затем изменили курс на Одесскую область.

Через некоторое время в Одесской области раздались взрывы, а спикер Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, о работе сил ПВО.

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Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
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