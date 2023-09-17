Получили плацдарм. В ВСУ высказались об освобождении Клещиевки

Освобождение населенного пункта Клещиевка под Бахмутом позволило украинским войскам получить плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина .

"Могу подтвердить освобождение населенного пункта Клещиевка. Населенный пункт Клещиевка сегодня официально освобожден от оккупантов", - сказал Евлаш.

По его словам, украинские военные продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия, в частности разминирование.

"Наши подразделения на этом направлении нанесли очень мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Так, сейчас мы получили для себя плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", - добавил он.

Как объяснил Евлаш, прежде всего, это позволит ВСУ получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов, которые обеспечивают Бахмут.

"Кроме того, это обнажение флангов, которое позволит в дальнейшем удобнее продвигаться в глубину противника и нанести более точные и более глубокие удары по противнику", - резюмировал представитель Восточной группировки войск.

Освобождение Клещиевки

Сегодня вечером 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила об освобождении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Выгнали оккупантов из Клещиевки бойцы 80-й бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и бригады "Лють" из состава "Гвардии наступления".

Позже эта информация была подтверждена в Министерстве внутренних дел. А президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил военных за возвращение украинской территории.

"Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения", - отмечают в ВСУ.

Бои под Бахмутом

Освобождение Клещиевки стало очередным этапом украинского контрнаступления под Бахмутом. Несколькими днями ранее украинские военные вернули контроль над еще одним населенным пунктом - Андреевкой.

Как заявлял Зеленский, это был весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении.

Больше о боях под Бахмутом и других событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

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