Бойцы ВСУ заявили об освобождении Клещиевки под Бахмутом

Украинские военные освободили Клещиевку под Бахмутом. Однако враг не оставляет попыток восстановить контроль над утраченными территориями.

Бригада разместила у себя на странице в Facebook видеозапись с военными, которые находятся в Клещиевке. Военные сообщили, что населенный пункт был освобожден бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, и бригадой "Лють" из состава "Гвардии наступления".

"Но противник постоянно пытается нанести максимальный вред нашим воинам и работает из всех возможных средств огневого поражения", - отметили военнослужащие.

Отметим, Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке за 17 сентября не упомянул об освобождении Клещиевки, но рассказал, что военные в районе Клещиевки отбили 5 вражеских атак, а также продолжают наступательные действия под Бахмутом.

Обновлено 19:55. Министерство внутренних дел подтвердило освобождение Клещиевки от оккупантов.

"Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр в результате тяжелых боев прогнали российских оккупантов и вернули украинский флаг в освобожденную Клещиевку", - заявили в МВД.

Зеленский поблагодарил за освобождение Клещиевки

Президент Владимир Зеленский также заявил об освобождении Клещиевки и поблагодарил военных, которые выгнали из населенного пункта оккупантов.

"А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещеевка! Молодцы", - сказал он в вечернем обращении.

Наступление ВСУ под Бахмутом

Украинские военные ведут наступательные действия в Бахмуте. Недавно под контроль украинских войск вернулась Андреевка, а также сообщалось о боях за Клещиевку.

В пятницу белорусские добровольцы показали видео, как украинские военные заходят в Клещиевку и заявили об ее освобождении. Однако впоследствии они исправили свое сообщение и извинились за слова об освобождении населенного пункта. Бойцы уточняли, что бои за Клещиевку все еще продолжаются.

Клещиевка расположена южнее города Бахмут, который оккупанты захватили после почти года боев, разрушив его до основания.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина оценивал, смогут ли украинские войска окружить Бахмут в случае освобождения Клещиевки.

Добавим, по данным Восточной группировки войск, российские оккупанты стянули на Бахмутское направление более 50 тысяч военных, а также более 270 танков, более тысячи бронированных машин и десятки единиц артиллерии.

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