В Крыму произошел взрыв в районе мыса Фиолент. Там части радиоразведки и ПВО

В оккупированном Севастополе (Крым) раздался взрыв. Его слышали в районе мыса Фиолент, где расположены российские воинские части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

По предварительным данным, взрыв произошел либо в районе российской части радиотехнической разведки, либо в районе части противовоздушной обороны. Эти воинские части расположены рядом.

Также Telegram-канал опубликовал фотографию, на которой виден большой столб дыма и пламени от взрыва.

По данным Telegram-канала, на место происшествия уже отправились автомобили "скорой". Оккупационные власти пока не комментировали произошедшее.

Обновлено 21:48.

Российские оккупанты заявили о якобы уничтожении двух беспилотников в Крыму. В то же время OSINT-аналитики говорят, что фото с якобы взрывом в Крыму, может быть старым.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму все чаще случаются взрывы. Оккупанты постоянно заявляют о якобы успешных отражениях атак беспилотников или ракетных ударов.

Однако в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Там на ремонте находились большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Главное управление разведки заявило, что удар нанесли украинские войска. По данным украинской разведки, десантный корабль и подлодка восстановлению не подлежат.

В то же время британское СМИ Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщило, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

Больше о том, как Украине удалось подбить российскую подлодку читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине придется "выкурить" россиян из Крыма, если они не уйдут с полуострова самостоятельно.

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