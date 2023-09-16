Бойцы ВСУ показали видео уничтожения российских Бук-М3 в Светлодарске

Во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.

Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

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