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Бойцы ВСУ показали видео уничтожения российских Бук-М3 в Светлодарске

Суббота 16 сентября 2023 21:28
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Бойцы ВСУ показали видео уничтожения российских Бук-М3 в Светлодарске Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.

Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

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Светлодарск Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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