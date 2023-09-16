Россияне запустили фейк о провокациях ВСУ в Сумской области

Российские ресурсы распространяют видео, на котором якобы украинский чиновник из Сумской области сбежал в РФ и рассказывает о том, что ВСУ готовят провокации на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Как рассказывает якобы украинский чиновник, "киевский режим начал экстренно эвакуировать людей с приграничных территорий, чтобы освободить полосу шириной в пять километров, а затем завезти туда технику для дальнейших провокаций".

Однако на самом деле в этих регионах принудительной эвакуации нет. Об этом еще с июля этого года там созданы возможности для добровольного отселения жителей приграничных населенных пунктов. Это связано с постоянными обстрелами со стороны РФ.

Стоит заметить, что большинство выехавших - это жители 5-километровой приграничной зоны.

"Распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби перед возможными грядущими терактами, а также дискредитировать Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пропаганда РФ запустила фейковую информацию о том, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани.

Мы также сообщали, что на прошлой неделе российские Telegram-каналы публиковали фейковые видео, где демонстрируется якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами в формате 94 на 95.

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