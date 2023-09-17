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Над Днепропетровской областью сбили ракету оккупантов

Днепропетровская область, Воскресенье 17 сентября 2023 07:54
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Над Днепропетровской областью сбили ракету оккупантов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во время ракетной атаки российских оккупантов этим утром силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью была сбита вражеская крылатая ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака и председателя областного совета Николая Лукашука.

Чиновник отметил, что это утро было тревожным и для области, и для всей страны.

"Сообщали о пусках крылатых ракет. Одну из них уничтожили над нашим регионом", - рассказали в ОВА.

Как уточнили в облсовете, ночью войска РФ выпустили по Украине крылатые ракеты из Ту-95мс (что взлетели с аэродрома "Оленья").

"Одну из ракет сбили над Днепропетровщиной наши Воздушные Силы. Спасибо защитникам неба из ПВК "Восток", - написал Лукашук в Telegram.

Кроме того, российские оккупанты этой ночью обстреливали Никопольский район из артиллерии. Под удары противника попала Покровская сельская община, по которой захватчики выпустили более полу десятка снарядов.

"Какой ущерб нанесен, сейчас выясняют. Впрочем, главное, люди целые", - добавил глава ОВА.

Воздушная атаки ночью 17 сентября

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября устроили очередную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Противник запустил ракеты из Каспия, а беспилотники - со стороны Черного моря. Около 4:50 воздушная тревога была объявлена в Киеве, а затем и по всей территории Украины.

Вражеские ракеты сначала направлялись в направлении Кременчуга и Умани, однако затем сменили курс на Одесскую область.

Взрывы прозвучали в Одессе, где также работали системы противовоздушной обороны по целям противника.

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Днепропетровская область ракетна атака ПВО Война России против Украины
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