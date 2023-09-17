В Феодосии утром раздавались взрывы, в районе нефтебазы перекрыли дорогу, - СМИ

В Феодосии утром прогремели взрывы. Якобы ПВО российских террористов сбило беспилотник на подлете к местной нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"Подписчики сообщают, что в Феодосии был взрыв в 10 утра, другие пишут, что в 12 часов. Также сейчас в районе нефтебазы перекрыта дорога", - утверждает канал.

В то же время как пишет российское онлайн-издание Mash, на подлете к нефтебазе был сбит БпЛА. В частности добавили, что только за ночь ПВО террористов якобы сбила 6 дронов.

Фото: в Феодосии утром раздавались взрывы, в районе нефтебазы перекрыли дорогу (t.me/breakingmash/)

Стоит добавить, что пока другие подробности не раскрываются. В частности военное командование Украины или российских террористов никак не комментировали информацию.

Взрывы в Крыму

Последние месяцы в Крыму все чаще происходят взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда это атаки дронов по полуострову или "хлопок" на Крымском мосту.

Например, ночью 14 сентября в Крыму возле Евпатории раздавались громкие взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в районе военной базы. Террористы, со своей стороны, утверждали о якобы "успешном отражении украинской атаки с 11 БПЛА".