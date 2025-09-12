Санкции против России: ЕС исключил из списка одного фигуранта
Европейский Союз продлил санкции против России еще на полгода, но исключил из списка одного фигуранта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.
Как сообщается, сегодня Европейский совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2026 года.
Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень.
Отмечается, что санкции будут продолжать применяться к более 2500 лиц и организаций, которые являются ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.
В то же время в контексте пересмотра санкций Совет также решил не обновлять список одного человека и исключить из списка одно умершее лицо.
Санкции ЕС против России
Напомним, ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.
Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.
По информации СМИ, Европейская комиссия готовится представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября.
Сегодня страны Евросоюза согласовали продление санкций против России.
ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.
Добавим, ЕС оценивает убытки Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.