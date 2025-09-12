США подготовили для G7 план давления на Россию: Bloomberg узнало содержание
США предложат членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации активов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание узнало содержание предложения США для партнеров по России. В частности, США предложат партнерам по "Большой семерке" создать механизм для конфискации замороженных российских суверенных активов и использовать их для финансирования обороны Украины. Большая часть из примерно 300 млрд долларов замороженных активов Москвы находится в Европе.
В предложении США также указывается необходимость ввести вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию и ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.
Реализация этих мер осложнена тем, что ряд стран ЕС, включая Венгрию, блокируют более жесткие санкции против энергетического сектора России, а их введение потребует поддержки всех членов союза.
По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил европейским официальным лицам, что готов ввести новые масштабные тарифы против Китая и Индии, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии аналогичных действий со стороны Европы.
Кроме того, предложение для G7 предусматривает санкции против теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, компании "Роснефть", запрет на страхование морских перевозок, а также ограничения для организаций, поддерживающих российский оборонный сектор, региональных банков РФ и сервисов в сфере искусственного интеллекта и финтеха в особых экономических зонах России.
Давление на Россию
Напомним, только сегодня, 12 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение касательно России заканчивается очень быстро.
По словам американского лидера, чтобы дожать Россию, можно ввести санкции против российских банков и нефтяного сектора.
Такое заявление Трамп сделал после того, как истек его дедлайн для России, который касался встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.