Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО. В то же время Альянс продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт по сбиванию воздушных целей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время пресс-конференции.
Генерала спросили, не пора ли интегрировать противовоздушные возможности НАТО и Украины и действовать совместно против того же врага.
"Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И пока я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий", - ответил Гринкевич.
В то же время он положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по развитию так называемой "стены против дронов". По словам генерала, такие методы созвучны с намерениями НАТО.
"Только что вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы - это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем", - подчеркнул Гринкевич.
Он отметил, что НАТО может многому научиться у Украины.
"Они имеют хорошо развитую оборонно-промышленную базу. Они имеют большой опыт работы с перехватчиками беспилотников. У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы берем уроки", - добавил генерал.
"Восточный страж"
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.
"Это безрассудно и неприемлемо. Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников", - отметил Рютте.
По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.
Союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, другие также планируют присоединиться.