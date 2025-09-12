Страны ЕС продлили санкции против Москвы за войну с Украиной и готовят 19-й пакет

Страны Европейского Союза согласовали продление еще на полгода санкций против России, веденных за агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в сети Х .

При этом она добавила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, "рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

"Мы только что продлили наши санкции против России", - написала она.

Продление санкций

ЕС одобрил 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Раньше это было простой формальностью. Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того как крайне правый националист Виктор Орбан почувствовал поддержку своего идеологического союзника Дональда Трампа.

Европейский Союз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов

ЕС оценивает ущерб Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.